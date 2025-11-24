Укр Рус Eng

Прем’єр Франції закликає парламент відкласти суперечки задля схвалення бюджету

Новини — Понеділок, 24 листопада 2025, 16:28 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню закликає депутатів забезпечити ухвалення бюджету до кінця року, попри існуючі розбіжності.

Лекорню у понеділок зазначив, що на ухвалення бюджету ще є час, але закликав депутатів не перешкоджати ухваленню проєкту. У понеділок його має розглянути Сенат. Перед тим у Національній асамблеї відкинули частину положень.

Після того, як Сенат завершить свою роботу над документом, спільний комітет обох палат має напрацювати компромісну версію, після чого проєкт бюджету повернеться у залу Національної асамблеї. 

Лекорню сказав, що днями планує перемовини з політичними силами, аби забезпечити ухвалення проєкту. 

Перед урядом і внесеним проєктом бюджету стоїть завдання пом’якшити зростаючий дефіцит бюджету, у зв’язку з чим у нього закладені численні заходи економії та підвищення податків. Проте Леркорню від початку визнав, що проєкт зазнає суттєвих змін у парламенті, оскільки інакше на його ухвалення не вистачить голосів. 

Раніше у листопаді Національна асамблея проголосувала за відкладення непопулярної пенсійної реформи, яку у минулому уряд ухвалив за спецпроцедурою "в обхід" законодавчого органу.

Відкладення реформи стало поступкою Макрона і прем’єр-міністра Лекорню задля виходу з політичної кризи. 

