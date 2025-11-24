Прем’єр Франції закликає парламент відкласти суперечки задля схвалення бюджету

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню закликає депутатів забезпечити ухвалення бюджету до кінця року, попри існуючі розбіжності.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Лекорню у понеділок зазначив, що на ухвалення бюджету ще є час, але закликав депутатів не перешкоджати ухваленню проєкту. У понеділок його має розглянути Сенат. Перед тим у Національній асамблеї відкинули частину положень.

Після того, як Сенат завершить свою роботу над документом, спільний комітет обох палат має напрацювати компромісну версію, після чого проєкт бюджету повернеться у залу Національної асамблеї.

Лекорню сказав, що днями планує перемовини з політичними силами, аби забезпечити ухвалення проєкту.

Перед урядом і внесеним проєктом бюджету стоїть завдання пом’якшити зростаючий дефіцит бюджету, у зв’язку з чим у нього закладені численні заходи економії та підвищення податків. Проте Леркорню від початку визнав, що проєкт зазнає суттєвих змін у парламенті, оскільки інакше на його ухвалення не вистачить голосів.

Раніше у листопаді Національна асамблея проголосувала за відкладення непопулярної пенсійної реформи, яку у минулому уряд ухвалив за спецпроцедурою "в обхід" законодавчого органу.

Відкладення реформи стало поступкою Макрона і прем’єр-міністра Лекорню задля виходу з політичної кризи.

Читайте детальніше у статті, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.