Премьер Франции призывает парламент отложить споры ради одобрения бюджета

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню призывает депутатов обеспечить принятие бюджета до конца года, несмотря на существующие разногласия.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Лекорню в понедельник отметил, что на принятие бюджета еще есть время, но призвал депутатов не препятствовать принятию проекта. В понедельник его должен рассмотреть Сенат. Перед тем в Национальной ассамблее отвергли часть положений.

После того как Сенат завершит свою работу над документом, совместный комитет обеих палат должен выработать компромиссную версию, после чего проект бюджета вернется в зал Национальной ассамблеи.

Лекорню сказал, что на днях планирует переговоры с политическими силами, чтобы обеспечить принятие проекта.

Перед правительством и внесенным проектом бюджета стоит задача смягчить растущий дефицит бюджета, в связи с чем в него заложены многочисленные меры экономии и повышения налогов. Однако Лекорню изначально признал, что проект претерпит существенные изменения в парламенте, поскольку иначе на его принятие не хватит голосов.

Ранее в ноябре Национальная ассамблея проголосовала отложить непопулярную пенсионную реформу, которую в прошлом правительство приняло по спецпроцедуре "в обход" законодательного органа.

Отложение реформы стало уступкой Макрона и премьер-министра Лекорню для выхода из политического кризиса.

Читайте подробнее в статье, как Макрон теряет контроль во Франции и избежит ли он перевыборов.