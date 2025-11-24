Чому ЄС не вдалося перемогти "друзів путіна" у БіГ та які наслідки це матиме

23 листопада у Республіці Сербській – бунтівному ентитеті Боснії і Герцеговини – відбулися позачергові вибори президента.

Сам факт цих виборів став великою перемогою ЄС та проєвропейських сил у країні. Адже Мілорад Додік, відомий своєю дружбою з Владіміром Путіним, визнав судове рішення про своє відсторонення від посади та проведення нових виборів.

Всі очікували завершення епохи владування Мілорада Додіка. Але цього не відбулося – переміг Сініша Каран, давній соратник Мілорада Додіка і, як пише регіональна преса, "Додік номер два".

Про вибори і те, як їхні результати можуть вплинути на Республіку Сербську та Боснію і Герцеговину загалом, читайте в статті кандидата історичних наук, експерта із Західних Балкан Володимира Цибульника Запасний Додік Путіна: чому Захід не зміг перемогти Росію у Боснії і що буде далі. Далі – стисла версія статті.

Дострокові вибори президента Республіки Сербської були оголошені після того, як Мілорада Додіка, проросійського сепаратиста, усунули з посади на підставі остаточного вироку Суду Боснії і Герцеговини (БіГ). Він був засуджений до одного року ув’язнення та шестирічної заборони займатися політичною діяльністю.

Після вироку суду Центрвиборчком БіГ прийняв рішення про проведення 23 листопада дострокових виборів президента ентитету.

ЦВК Боснії і Герцеговини зареєструвала шість учасників президентських перегонів в Республіці Сербській.

Фаворитами було двоє: Бранко Блануша – представник найбільшої в РС опозиційної Сербської демократичної партії (СДП), якому опитування напередодні давали підтримку у 42,35%, та Сініша Каран від Додікової партії "Союз незалежних соціал-демократів" з 23,61% підтримки.

Сініша Каран – давній соратник Мілорада Додіка, який повністю підтримує його політику і на посту міністра внутрішніх справ Республіки Сербської виконував усі забаганки Додіка. Це підтвердило гасло його кампанії – "За Карана – Сербська переможе, за Додіка".

Часом здавалося, що в кампанії беруть участь два Додіки: один справжній, а другій – його ідеологічна копія.

Власне, кампанія кандидата "Союзу незалежних соціал-демократів" (СНСД) була спрямована у минуле – збереження режиму Додіка, який став, так би мовити, "тіньовим президентом", домінування СНСД, продовження політики залякування громадян вигаданою загрозою бажання міжнародної спільноти "знищити РС".

І якщо учасників перегонів було небагато, то скандалів під час виборчої кампанії – навпаки. І йдеться не тільки про традиційні махінації зі списками та бюлетенями або дрібне хуліганство.

Уся кампанія СНСД була суцільним скандалом. Кожний виступ Карана або Додіка супроводжувався образами на адресу бошняків та мусульман ("бошняки – не такий народ, як серби та хорвати"); мовою ворожнечі, яка загострювала етнічно-конфесійне протистояння ("не допустимо ісламізації та будемо протистояти мусульманському націоналізму"); натяками на етнічні чистки ("БіГ стане в більшості своїй сербською").

І це – найбільш м’які вислови, які, на жаль, часом викликали "гарячі аплодисменти" виборців.

Перемога Карана вийшла не дуже переконливою – перевага склала 8 тисяч голосів. І це дає опозиції шанс на реванш.

Резонне запитання: що буде далі? Скоріш за все – продовження курсу Додіка.

Благо, чекати нових виборів довго не доведеться – чергові президентські вибори пройдуть вже наступного року.

Опозиція готуватиметься до них та узгоджуватиме нову кандидатуру.

А тим часом Росія продовжить дестабілізувати ситуацію. На щастя, її численні обіцянки про допомогу, швидше за все, залишаться тільки обіцянками.

І це залишає опозиції шанс на реванш. А Республіці Сербській – шанс нарешті перестати бути заручницею корупціонерів, що загралися у геополітику.

Докладніше – в матеріалі Володимира Цибульника Запасний Додік Путіна: чому Захід не зміг перемогти Росію у Боснії і що буде далі.