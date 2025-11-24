Почему ЕС не удалось победить "друзей Путина" в БиГ и какие последствия это будет иметь

23 ноября в Республике Сербской – мятежном энтитете Боснии и Герцеговины – состоялись внеочередные выборы президента.

Сам факт этих выборов стал большой победой ЕС и проевропейских сил в стране. Ведь Милорад Додик, известный своей дружбой с Владимиром Путиным, признал судебное решение о своем отстранении от должности и проведении новых выборов.

Все ожидали завершения эпохи правления Милорада Додика. Но этого не произошло – победил Синиша Каран, давний соратник Милорада Додика и, как пишет региональная пресса, "Додик номер два".

Досрочные выборы президента Республики Сербской были объявлены после того, как Милорада Додика, пророссийского сепаратиста, отстранили от должности на основании окончательного приговора Суда Боснии и Герцеговины (БиГ).

Досрочные выборы президента Республики Сербской были объявлены после того, как Милорада Додика, пророссийского сепаратиста, отстранили от должности на основании окончательного приговора Суда Боснии и Герцеговины (БиГ). Он был приговорен к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету заниматься политической деятельностью.

После приговора суда Центризбирком БиГ принял решение о проведении 23 ноября досрочных выборов президента энтитета.

ЦИК Боснии и Герцеговины зарегистрировала шесть участников президентской гонки в Республике Сербской.

Фаворитами были двое: Бранко Блануша – представитель крупнейшей в РС оппозиционной Сербской демократической партии (СДП), которому опросы накануне давали поддержку в 42,35%, и Синиша Каран от партии Додика "Союз независимых социал-демократов" с 23,61% поддержки.

Синиша Каран – давний соратник Милорада Додика, который полностью поддерживает его политику и на посту министра внутренних дел Республики Сербской выполнял все прихоти Додика. Это подтвердил лозунг его кампании – "За Карана – Сербская победит, за Додика".

Иногда казалось, что в кампании участвуют два Додика: один настоящий, а второй – его идеологическая копия.

Собственно, кампания кандидата от "Союза независимых социал-демократов" (СНСД) была направлена в прошлое – сохранение режима Додика, который стал, так сказать, "теневым президентом", доминирование СНСД, продолжение политики запугивания граждан вымышленной угрозой желания международного сообщества "уничтожить РС".

И если участников гонки было немного, то скандалов во время избирательной кампании – наоборот. И речь идет не только о традиционных махинациях со списками и бюллетенями или мелком хулиганстве.

Вся кампания СНСД была сплошным скандалом. Каждое выступление Карана или Додика сопровождалось оскорблениями в адрес бошняков и мусульман ("бошняки – не такой народ, как сербы и хорваты"); языком вражды, который обострял этническо-конфессиональное противостояние ("не допустим исламизации и будем противостоять мусульманскому национализму"); намеками на этнические чистки ("БиГ станет в большинстве своем сербским").

И это – самые мягкие высказывания, которые, к сожалению, порой вызывали "бурные аплодисменты" избирателей.

Победа Карана оказалась не слишком убедительной – преимущество составило 8 тысяч голосов. И это дает оппозиции шанс на реванш.

Резонный вопрос: что будет дальше? Скорее всего – продолжение курса Додика.

Благо, ждать новых выборов долго не придется – очередные президентские выборы пройдут уже в следующем году.

Оппозиция будет готовиться к ним и согласовывать новую кандидатуру.

А тем временем Россия продолжит дестабилизировать ситуацию. К счастью, ее многочисленные обещания о помощи, скорее всего, останутся только обещаниями.

И это оставляет оппозиции шанс на реванш. А Республике Сербской – шанс наконец перестать быть заложницей коррупционеров, заигравшихся в геополитику.

И это оставляет оппозиции шанс на реванш. А Республике Сербской – шанс наконец перестать быть заложницей коррупционеров, заигравшихся в геополитику.