У Молдові заново почнуть розслідування справи про "кульок" проросійського Додона

У Молдові почнуть з нуля розслідування так званої справи про "кульок", у якій лідера соціалістів, проросійського експрезидента Ігоря Додона звинувачують у корупції.

Про це повідомляє TV8, пише "Європейська правда".

Вища судова палата ухвалила рішення про розгляд з самого початку справи про "кульок".

"Фактично ми почнемо з попереднього засідання. Суд просить нас надати список доказів і всі наявні клопотання… На основі цього можна вважати, що ми починаємо з самого початку", – прокоментував прокурор у справі Віталіє Кодряну.

Інформацію підтвердив також адвокат Додона, зазначивши, що засідання буде у вівторок о 15 годині.

До цього часу у справі вже було завершено презентацію доказів сторони звинувачення, заслухали 15 слідків. Також заслухали 10 свідків від сторони захисту. Склад колегії суддів, що розглядає справу, кілька разів змінювали.

Розслідування почалося навесні 2020 року, справу передали до суду у 2022 році. У ній Додона звинувачують у тому, що він у таємних переговорах вимагав майже мільйон доларів від лідера Демпартії Влада Плахотнюка та Сергея Яралова.

Справа про "кульок" отримала назву за відеозаписом, на якому видно, як Додон отримує чорний пакет від колишнього "господаря Молдови", олігарха й лідера Демпартії Влада Плахотнюка. Плахотнюка називали так через великий вплив на життя країни до втрати влади у 2019 році.

Плахотнюка, нагадаємо, нещодавно екстрадували з Греції у зв’язку з кількома кримінальними розслідуваннями проти нього на батьківщині, найвідоміше з яких – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови.