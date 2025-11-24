В Молдове заново начнут расследование дела о "кульке" пророссийского Додона

В Молдове начнут с нуля расследование так называемого дела о "кульке", в котором лидера социалистов, пророссийского экс-президента Игоря Додона обвиняют в коррупции.

Об этом сообщает TV8, пишет "Европейская правда".

Высшая судебная палата приняла решение о рассмотрении с самого начала дела о "кульке".

"Фактически мы начнем с предварительного заседания. Суд просит нас предоставить список доказательств и все имеющиеся ходатайства... На основе этого можно считать, что мы начинаем с самого начала", – прокомментировал прокурор по делу Виталие Кодряну.

Информацию подтвердил также адвокат Додона, отметив, что заседание состоится во вторник в 15 часов.

К этому времени в деле уже была завершена презентация доказательств стороны обвинения, заслушаны 15 следователей. Также заслушаны 10 свидетелей со стороны защиты. Состав коллегии судей, рассматривающей дело, несколько раз меняли.

Расследование началось весной 2020 года, дело передали в суд в 2022 году. В нем Додона обвиняют в том, что он в тайных переговорах требовал почти миллион долларов от лидера Демпартии Влада Плахотнюка и Сергея Яралова.

Дело о "кульке" получило название по видеозаписи, на которой видно, как Додон получает черный пакет от бывшего "хозяина Молдовы", олигарха и лидера Демпартии Влада Плахотнюка. Плахотнюка называли так из-за большого влияния на жизнь страны до потери власти в 2019 году.

Плахотнюка, напомним, недавно экстрадировали из Греции в связи с несколькими уголовными расследованиями против него на родине, самое известное из которых – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы.