Президент Литви підозрює зв'язок між появою "мирного плану" і нальотом метеокуль з Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа не вважає випадковістю збіг у часі обговорень нового "мирного плану" США та наймасштабнішого нальоту метеокуль з Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить LRT.

Коментуючи ситуацію з метеокулями, Науседа закликав подивитися на цю історію з ширшої перспективи.

"Зараз обговорюється мирний план, що спричинив і здивування, і певне сум’яття у міжнародній спільноті, тому що основні елементу плану досить вигідні для Росії і створюють атмосферу, у якій автократичні режими можуть скористатися перевагою поточного моменту і спробувати ще більше дестабілізувати ситуацію.. Цікавий збіг, що масові нальоти метеокуль стаються саме тоді, коли відбуваються обговорення, як покращити план, щоби Україна не лишилась наодинці", – зауважив Гітанас Науседа.

Він додав, що якщо ситуація не зміниться, ніщо не заважає Литві знову закрити кордон.

"Так само, як ми відкрили КПП, ми їх можемо закрити у будь-який момент, якщо не буде нових сигналів, що (білоруський) режим хоче, щоб ми співіснували у цивілізований спосіб. Якщо аатки повторяться і ми побачимо нові спроби дестабілізації – звісно, такі рішення будуть", – сказав президент Литви.

Як відомо, 24 листопада у Литві заявили про "найнапруженішу" ніч через масований наліт повітряних куль із Білорусі.

Повідомляли, що внаслідок інциденту вкотре закривався Вільнюський аеропорт. Деякі метеозонди залетіли і в сусідню Латвію.

Через давніші такі інциденти Литва вирішила на місяць закрити кордон з Білоруссю – за планом, до 30 листопада, але змушена була переглянути рішення після контрзаходів Білорусі, під які потрапили литовські перевізники, що застрягли в країні.

Пропускні операції на КПП "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі 20 листопада.