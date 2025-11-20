Литва достроково відкрила кордон з Білоруссю

Опівночі 20 листопада Литва достроково відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, що поклало край трьохтижневому закриттю кордону.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

З початку доби 20 листопада на литовсько-білоруському кордоні відновили роботу пункти пропуску Медінінкай і Шальчинінкай, що були закриті з 29 жовтня – у відповідь на регулярні й масові вторгнення з Білорусі метеозондів з контрабандою, які, на додачу, змушували Литву зупиняти роботу аеропортів.

На момент відкриття КПП "Медінінкай" там вже чекали на в’їзд у бік Білорусі близько 30 авто, переважно з литовською реєстрацією.

Нагадаємо, початково Литва закрила кордон з Білоруссю на місяць, але змушена була переглянути рішення через ситуацію з литовськими перевізниками, які не встигли виїхати з Білорусі і потрапили під контрзаходи Мінська.