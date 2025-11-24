У Литві заявили про "найнапруженішу" ніч через метеозонди: деякі фіксували у Латвії

У Литві заявили про "найнапруженішу" ніч впродовж листопада через масований наліт повітряних куль із Білорусі: внаслідок цього вкотре закривався Вільнюський аеропорт, а деякі метеозонди фіксували у сусідній Латвії.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Глава Національного центру кризового управління (NKVC) Вільмантас Віткаускас заявив, що впродовж останніх 24-х годин Вільнюський аеропорт двічі призупиняв роботу через загрозу контрабандних повітряних куль з Білорусі.

"Ми мали, мабуть, найінтенсивнішу ніч за весь листопад, оскільки запуск метеорологічних куль почався близько 17:00 (23 листопада, – Ред.) з Білорусі і тривав до 02:00 (24 листопада, – Ред.)", – сказав Віткаускас.

За інформацією NKVC, було скасовано 13 рейсів, а шість рейсів було перенаправлено до Каунаса.

"Понад тисячу пасажирів довелося перевезти з Каунаса до Вільнюса і навпаки. Деякі пасажири, які мали вилетіти з Вільнюса, були перевезені до Каунаса і змогли продовжити свою подорож звідти", – зазначив він.

За його словами, за останні 24 години повітряні кулі, яких було зафіксовано понад 40, також були виявлені в повітряному просторі Латвії.

За його словами, поки що не ясно, як контрабандні повітряні кулі потрапили в повітряний простір Латвії,.

"Важливо також зазначити, що, ймовірно, ця атака поширилася на ширшу географічну територію, і, за нашою інформацією, наші латвійські сусіди також отримали понад 30 сигналів на своїх радарах", – сказав глава NKVC.

Він наголосив, що Білорусь "розширює свою географію", і тепер це не лише національна проблема, а й регіональна.

За словами Віткаускаса, рішення щодо реакції регіону мають бути ухвалені в понеділок, 24 листопада.

Станом на ранок понеділка було знайдено шість повітряних куль, пошуки тривають.

Литва в останні тижні потерпає від нашестя метеозондів, які запускають із території Білорусі. У звʼязку з цим уряд Литви вирішив закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Проте в середу, 19 листопада, литовський уряд вирішив відкрити їх раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі в четвер.

Ввечері у четвер, 20 листопада, повітряні кулі з Білорусі змусили аеропорт Вільнюса припинити роботу на понад годину, що вплинуло на 10 рейсів і понад 1100 пасажирів. Серед затриманих рейсів був рейс міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса і європейського комісара Андрюса Кубілюса.