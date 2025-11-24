Укр Рус Eng

У Нідерландах почався суд над суднобудівною компанією, що могла обходити санкції проти РФ

Новини — Понеділок, 24 листопада 2025, 20:38 — Марія Ємець

У Нідерландах почався судовий розгляд справи щодо великої верфі Damen Shipyards, що ймовірно порушила санкції ЄС проти Росії.

Про це повідомляє NL Times, пише "Європейська правда". 

24 листопада у Нідерландах відбулося перше засідання у справі щодо можливого порушення санкцій проти Росії компанією Damen Shipyards, однією з найбільших оборонних та суднобудівних компаній країни, що має виробничі потужності у Нідерландах та за кордоном.

Damen Shipyards будує судна у тому числі для військово-морських сил Нідерландів та інших країн НАТО і віднесена урядом Нідерландів до стратегічно важливих підприємств. 

У прокуратурі кажуть, що це унікальний випадок, оскільки це перша справа, у якій велику оборонну компанію з ЄС підозрюють в обході санкцій.  

Damen Shipyards нібито експортувала деталі й обладнання для суден до РФ, попри європейські санкції. Зокрема, у 2022 році нібито щонайменш 14 разів вказали неправдиві дані в експортних деклараціях, аби приховати, що палубні крани прямують до Росії. У прокуратурі вважають, що такі дії посприяли покращенню військово-технічних спроможностей Росії. 

Ще одне звинувачення стосується ймовірного підкупу посадовців за кордоном у своїх комерційних інтересах.

У компанії заявили, що не бояться суду і "нарешті будуть мати нагоду пояснити, що підозри прокуратури безпідставні". 

У разі доведення звинувачень компанія може втратити можливість виконувати державні контракти щонайменш на 4 роки. 

Нагадаємо, нещодавно у Фінляндії засудили російського студента за порушення західних санкцій проти Росії.

