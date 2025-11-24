У Нідерландах почався суд над суднобудівною компанією, що могла обходити санкції проти РФ

У Нідерландах почався судовий розгляд справи щодо великої верфі Damen Shipyards, що ймовірно порушила санкції ЄС проти Росії.

24 листопада у Нідерландах відбулося перше засідання у справі щодо можливого порушення санкцій проти Росії компанією Damen Shipyards, однією з найбільших оборонних та суднобудівних компаній країни, що має виробничі потужності у Нідерландах та за кордоном.

Damen Shipyards будує судна у тому числі для військово-морських сил Нідерландів та інших країн НАТО і віднесена урядом Нідерландів до стратегічно важливих підприємств.

У прокуратурі кажуть, що це унікальний випадок, оскільки це перша справа, у якій велику оборонну компанію з ЄС підозрюють в обході санкцій.

Damen Shipyards нібито експортувала деталі й обладнання для суден до РФ, попри європейські санкції. Зокрема, у 2022 році нібито щонайменш 14 разів вказали неправдиві дані в експортних деклараціях, аби приховати, що палубні крани прямують до Росії. У прокуратурі вважають, що такі дії посприяли покращенню військово-технічних спроможностей Росії.

Ще одне звинувачення стосується ймовірного підкупу посадовців за кордоном у своїх комерційних інтересах.

У компанії заявили, що не бояться суду і "нарешті будуть мати нагоду пояснити, що підозри прокуратури безпідставні".

У разі доведення звинувачень компанія може втратити можливість виконувати державні контракти щонайменш на 4 роки.

Нагадаємо, нещодавно у Фінляндії засудили російського студента за порушення західних санкцій проти Росії.

