В Нидерландах начался суд по вероятному обходу санкций против РФ судостроительной компанией

В Нидерландах началось судебное разбирательство дела в отношении крупной верфи Damen Shipyards, которая вероятно нарушила санкции ЕС против России.

Об этом сообщает NL Times, пишет "Европейская правда".

24 ноября в Нидерландах состоялось первое заседание по делу о возможном нарушении санкций против России компанией Damen Shipyards, одной из крупнейших оборонных и судостроительных компаний страны, имеющей производственные мощности в Нидерландах и других странах.

Damen Shipyards строит суда в том числе для военно-морских сил Нидерландов и других стран НАТО и отнесена правительством Нидерландов к стратегически важным предприятиям.

В прокуратуре говорят, что это уникальный случай, поскольку это первое дело, в котором крупную оборонную компанию из ЕС подозревают в обходе санкций.

Damen Shipyards якобы экспортировала детали и оборудование для судов в РФ, несмотря на европейские санкции. В частности, в 2022 году якобы по меньшей мере 14 раз указали ложные данные в экспортных декларациях, чтобы скрыть, что палубные краны направляются в Россию. В прокуратуре считают, что такие действия способствовали улучшению военно-технических возможностей России.

Еще одно обвинение касается вероятного подкупа должностных лиц в других странах в своих коммерческих интересах.

В компании заявили, что не боятся суда и "наконец-то будут иметь возможность объяснить, что подозрения прокуратуры безосновательны".

В случае доказательства обвинений компания может потерять возможность выполнять государственные контракты минимум на 4 года.

Напомним, недавно в Финляндии признали виновным российского студента в нарушении западных санкций против России.

