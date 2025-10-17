У Фінляндії засудили російського студента за порушення санкцій проти РФ

Окружний суд провінції Кайнуу у Фінляндії засудив російського громадянина до умовного тюремного ув'язнення за порушення експортних обмежень щодо Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Росіянин на суді зізнався у вивезенні через кордон з Росією різних товарів подвійного призначення, тобто товарів, придатних для військового використання.

Ішлось зокрема про дрони, ноутбуки, комп'ютерні процесори, смартфони та лазерні далекоміри. Загальна вартість товарів становила майже 140 тисяч євро. На момент скоєння злочину чоловік був студентом у місті Каяані.

Окружний суд Кайнуу засудив росіянина до одного року і двох місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання. Покарання було пом'якшене, бо чоловік співпрацював зі слідством.

Крім того, засудженого зобов'язали передати державі процесори, дрон і 740 євро, отримані злочинним шляхом.

Засуджений чоловік і двоє інших студентів професійного коледжу Кайнуу були заарештовані у квітні в Каяані під час поліцейської операції.

У березні повітовий суд Східної Фінляндії засудив Габріеля Теміна, виконавчого директора компаній Luminor і Siberica, до 9 місяців умовного терміну за порушення санкційних правил і експорт товарів оборонного призначення.