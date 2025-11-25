У Молдові повідомили про нові обшуки у справі про незаконне фінансування політичних партій та розкрили, що один з фігурантів – колишній лідер партії та ексміністр.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У поліції Молдови заявили про нові обшуки у рамках кримінальної справи щодо незаконного фінансування партій та відмивання коштів.

Обшуки проводять одразу за кількома адресами у Кишиневі для з’ясування обставин щодо "законності зміни статуту і керівництва однієї політичної партії, а також законності фінансування цієї партії через підставних осіб".

Зазначають, що серед фігурантів – ексміністр в попередніх урядах Молдови, колишній лідер неназваної політсили, але не уточнюють, чи обшуки проводяться у тому числі у нього.

Нагадаємо, очільниці Гагаузії Євгенії Гуцул, яку вже визнали винною у справі про незаконне фінансування партії "Шор", загрожує конфіскація майна на понад 60 тисяч євро.

Також повідомляли, що у Молдові заново почнуть розслідування справи про "кульок" для проросійського експрезидента Ігоря Додона.