Молдова: засудженій лідерці Гагаузії загрожує конфіскація майна на понад 60 тисяч євро

Засудженій очільниці автономного регіону Молдови Гагаузії Євгенії Гуцул загрожує конфіскація майна на понад 60 тисяч євро.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Національному органі непідкупності Молдови заявили, що виявили суттєву різницю між вартістю майна, доходами та витратами очільниці Гагаузії Євгенії Гуцул, яку вже визнали винною у справі про незаконне фінансування партії "Шор".

Інспектори з’ясували, що різниця між коштами, які Гуцул отримувала зі зрозумілих джерел, та витратами її родини у 2024-2025 роках сягала понад 1,2 млн леїв (приблизно 61 тисяча євро), та повідомили про це суд.

Якщо підозри щодо майна та коштів незрозумілого походження підтвердяться, Гуцул загрожує конфіскація майна необгрунтованого походження та трирічна заборона обіймати виборні посади.

Нагадаємо, у серпні Гуцул визнали винною у справі про незаконне фінансування партії олігарха-втікача Ілана Шора та засудили до 7 років в’язниці. Якщо вирок підтвердять в апеляції, її позбавлять посади очільниці Гагаузії.

У жовтні суд відхилив клопотання адвокатів Гуцул про звільнення з-під варти на час оскарження вироку.