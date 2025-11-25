В Молдове сообщили о новых обысках по делу о незаконном финансировании политических партий и раскрыли, что один из фигурантов – бывший лидер партии и экс-министр.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В полиции Молдовы заявили о новых обысках в рамках уголовного дела о незаконном финансировании партий и отмывании средств.

Обыски проводят сразу по нескольким адресам в Кишиневе для выяснения обстоятельств "законности изменения устава и руководства одной политической партии, а также законности финансирования этой партии через подставных лиц".

Отмечается, что среди фигурантов – экс-министр в предыдущих правительствах Молдовы, бывший лидер неназванной политсилы, но не уточняется, проводятся ли обыски в том числе у него.

Напомним, руководительнице Гагаузии Евгении Гуцул, которую уже признали виновной по делу о незаконном финансировании партии "Шор", грозит конфискация имущества на более 60 тысяч евро.

Также сообщалось, что в Молдове заново начнут расследование дела о "кульке" для пророссийского экс-президента Игоря Додона.