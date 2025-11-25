В Молдове – новые обыски по делу о незаконном финансировании партий, среди фигурантов – экс-министр
В Молдове сообщили о новых обысках по делу о незаконном финансировании политических партий и раскрыли, что один из фигурантов – бывший лидер партии и экс-министр.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
В полиции Молдовы заявили о новых обысках в рамках уголовного дела о незаконном финансировании партий и отмывании средств.
Обыски проводят сразу по нескольким адресам в Кишиневе для выяснения обстоятельств "законности изменения устава и руководства одной политической партии, а также законности финансирования этой партии через подставных лиц".
Отмечается, что среди фигурантов – экс-министр в предыдущих правительствах Молдовы, бывший лидер неназванной политсилы, но не уточняется, проводятся ли обыски в том числе у него.
Напомним, руководительнице Гагаузии Евгении Гуцул, которую уже признали виновной по делу о незаконном финансировании партии "Шор", грозит конфискация имущества на более 60 тысяч евро.
Также сообщалось, что в Молдове заново начнут расследование дела о "кульке" для пророссийского экс-президента Игоря Додона.