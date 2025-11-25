Брюссельський аеропорт скасує понад 100 рейсів через масштабний страйк

Брюссельський аеропорт через загальнонаціональний страйк скасує понад сотню рейсів, які прибувають у середу, 26 листопада.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Брюссельський аеропорт скасує 110 з 203 рейсів, що прибувають 26 листопада, додатково до вильотів, які вже були скасовані через загальнонаціональний страйк.

За словами представника аеропорту, перенаправлення скасованих рейсів буде здійснюватися авіакомпаніями.

Також він зазначив, що наразі не очікується скасування серед решти 93 рейсів, що прибувають.

Частина персоналу аеропорту, що відповідає за безпеку та наземне обслуговування, візьме участь у страйку, який проводиться на знак протесту проти планів уряду щодо жорсткої економії.

Мова йде про страйк, який розпочався 24 листопада і буде тривати до 27. Він організований найбільшими профспілками країни, внаслідок якого очікуються значні перебої у залізничному та повітряному сполученні, а також у роботі державних служб.

Страйк буде тривати попри те, що цього ж дня бельгійський уряд досяг угоди щодо бюджету на наступний рік після місяців напружених переговорів.

Проблема ухвалення угоди полягала в тому, що праві були категорично проти підвищення податків, а ліві наполягали на тому, щоб сильніше вдарити по багатих, а не скорочувати соціальні виплати.