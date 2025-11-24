У Бельгії стартував масштабний триденний загальнонаціональний страйк

У понеділок, 24 листопада, у Бельгії розпочався триденний страйк, організований найбільшими профспілками країни, внаслідок якого очікуються значні перебої у залізничному та повітряному сполученні, а також у роботі державних служб.

Про це пише RTL, передає "Європейська правда".

З понеділка, 24 листопада, по середу, 26 листопада, Бельгія буде працювати в уповільненому режимі після заклику профспілок до протесту проти заходів уряду.

Вранці у понеділок вранці повідомили про серйозні перебої в роботі громадського транспорту в мережі Tec Hainaut, спричинені страйком.

За даними Tec, автобуси не виїжджали з депо в містах Монс, Турне та Льєж.

Як зазначається, лише 35 із 205 ліній, що обслуговують провінцію Льєж, працювали вранці у звичайному режимі. А 158 ліній – повністю закриті.

До вимог профспілок, зокрема, входять: зміна реформ уряду щодо дострокового виходу на пенсію для робітників, заморожування заробітної плати з нульовим стандартом оплати праці.

Зазначимо, страйк буде тривати попри те, що цього ж дня бельгійський уряд досяг угоди щодо бюджету на наступний рік після місяців напружених переговорів.

Проблема ухвалення угоди полягала в тому, що праві були категорично проти підвищення податків, а ліві наполягали на тому, щоб сильніше вдарити по багатих, а не скорочувати соціальні виплати.

На початку листопада прем’єр Бельгії де Вевер спробував чинити тиск на своїх партнерів по уряду на тлі глухого кута, який виник у спробі домовитись про бюджет.