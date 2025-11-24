Уряд Бельгії досяг угоди щодо бюджету після напружених переговорів

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер повідомив, що в понеділок, 24 листопада, бельгійський уряд досяг угоди щодо бюджету на наступний рік після місяців напружених переговорів.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Раніше цього місяця Де Вевер встановив різдвяний термін для коаліції, яка продовжувала сперечатися щодо того, як відновити державні фінанси.

Угода була досягнута під час переговорів, які розпочалися в неділю вранці і тривали до ранку понеділка.

Проблема ухвалення угоди полягала в тому, що праві були категорично проти підвищення податків, а ліві наполягали на тому, щоб сильніше вдарити по багатих, а не скорочувати соціальні виплати.

Як зазначається, угода передбачає підвищення податків на купівлю акцій, авіаквитків і природного газу, а також новий податок на банки.

Разом із скороченням державних витрат це повинно знизити дефіцит бюджету на 9,2 млрд євро до 2029 року.

За даними центрального банку, дефіцит бюджету Бельгії цього року досягне 4,5% валового внутрішнього продукту, а борг – 104,7% ВВП, що значно перевищує максимальний рівень, узгоджений згідно з бюджетними правилами ЄС.

На початку листопада Де Вевер спробував чинити тиск на своїх партнерів по уряду на тлі глухого кута, який виник у спробі домовитись про бюджет.

