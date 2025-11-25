Брюссельский аэропорт отменит более 100 рейсов из-за масштабной забастовки

Брюссельский аэропорт из-за общенациональной забастовки отменит более сотни рейсов, прибывающих в среду, 26 ноября.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Брюссельский аэропорт отменит 110 из 203 рейсов, прибывающих 26 ноября, дополнительно к вылетам, которые уже были отменены из-за общенациональной забастовки.

По словам представителя аэропорта, перенаправление отмененных рейсов будет осуществляться авиакомпаниями.

Также он отметил, что на данный момент не ожидается отмены среди остальных 93 прибывающих рейсов.

Часть персонала аэропорта, отвечающего за безопасность и наземное обслуживание, примет участие в забастовке, которая проводится в знак протеста против планов правительства по жесткой экономии.

Речь идет о забастовке, которая началась 24 ноября и будет продолжаться до 27 ноября. Она организована крупнейшими профсоюзами страны, в результате которой ожидаются значительные перебои в железнодорожном и воздушном сообщении, а также в работе государственных служб.

Забастовка будет продолжаться несмотря на то, что в этот же день бельгийское правительство достигло соглашения по бюджету на следующий год после месяцев напряженных переговоров.

Проблема принятия соглашения заключалась в том, что правые были категорически против повышения налогов, а левые настаивали на том, чтобы сильнее ударить по богатым, а не сокращать социальные выплаты.