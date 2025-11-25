Україну обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї, РФ не пройшла

Росію третій рік поспіль не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), натомість Україну обрали.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає "Європейська правда".

Сибіга заявив, що у вівторок, 26 листопада, Україна, Словаччина та Словенія були обрані до Виконавчої ради ОЗХЗ на 2026–2028 роки, тоді як Росія зазнала поразки – втретє поспіль.

За Україну проголосувало 99 держав, за Словаччину – 107, а Словенію – 122.

"Попри всі спроби держави-агресора, держави-учасниці зробили чіткий вибір: систематичний порушник Конвенції про хімічну зброю не може впливати на керівний орган ОЗХЗ", – наголосив він.

За словами Сибіги, за вказівкою президента Володимира Зеленського українська дипломатія працювала цілодобово, щоб разом із партнерами забезпечити цей результат.

"Сьогоднішня перемога – це не тільки честь, а й важливий інструмент для забезпечення належного та своєчасного реагування на хімічні загрози, що випливають з російської агресії проти України", – додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Зауважимо, у 2023 році Росію вперше в історії не обрали до ОЗХЗ.

У жовтні 2024 року Британія запровадила санкції проти трьох російських установ та однієї фізичної особи у зв’язку застосуванням російськими військовими хімічної зброї проти України.

А навесні 2025 року Європейський Союз запровадив санкції проти трьох російських установ, причетних до розробки та використання хімічної зброї.