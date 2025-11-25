Россию третий год подряд не избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), зато Украину избрали.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает "Европейская правда".

Сибига заявил, что во вторник, 25 ноября, Украина, Словакия и Словения были избраны в Исполнительный совет ОЗХО на 2026-2028 годы, тогда как Россия потерпела поражение – в третий раз подряд.

За Украину проголосовало 99 государств, за Словакию – 107, а Словению – 122.

"Несмотря на все попытки государства-агрессора, государства-участники сделали четкий выбор: систематический нарушитель Конвенции о химическом оружии не может влиять на руководящий орган ОЗХО", – подчеркнул он.

По словам Сибиги, по указанию президента Владимира Зеленского украинская дипломатия работала круглосуточно, чтобы вместе с партнерами обеспечить этот результат.

"Сегодняшняя победа – это не только честь, но и важный инструмент для обеспечения надлежащего и своевременного реагирования на химические угрозы, вытекающие из российской агрессии против Украины", – добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Заметим, в 2023 году Россию впервые в истории не выбрали в ОЗХО.

В октябре 2024 года Великобритания ввела санкции против трех российских учреждений и одного физического лица в связи применением российскими военными химического оружия против Украины.

А весной 2025 года Европейский Союз ввел санкции против трех российских учреждений, причастных к разработке и использованию химического оружия.