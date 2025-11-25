Білий дім: для угоди про мир в Україні потрібно вирішити "декілька деталей"

Речниця Білого дому Керолайн Левітт у вівторок сказала, що США досягли "значного прогресу" щодо укладання "мирної угоди" між Україною та Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на X.

Левітт сказала, що за останній тиждень США "досягли значного прогресу в напрямку укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію".

"Є кілька дражливих, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами", – додала вона.

Заява речниці Білого дому зʼявилась на тлі повідомлень про переговори представників США та Росії в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.