Кислиця розповів про 19 пунктів нової мирної угоди та питання, які лишили президентам

США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Про це виданню FT повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, пише "Європейська правда".

За словами Кислиці, який був присутній у залі у складі української делегації, зустріч була "напруженою", але "продуктивною" і завершилася ретельно переглянутим проєктом документа, який залишив обидві сторони з "позитивним" враженням.

Кислиця розповів, що після годин ретельних переговорів у Женеві американська та українська команди дійшли згоди щодо кількох питань, але "поставили в дужки" найбільш суперечливі моменти.

Зокрема, мова йде про територіальні питання та відносини між НАТО, Росією та США. Ці питання залишили для вирішення між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

За словами Кислиці, новий проєкт мало схожий на раніше оприлюднену версію мирної пропозиції, яка викликала бурхливу реакцію в Києві. "Від первинної версії залишилося дуже мало", – сказав він.

"Ми розробили міцну основу для зближення позицій і кілька пунктів, щодо яких ми можемо піти на компроміс. Решта питань потребуватиме рішень керівництва", – додав він.

Кислиця сказав, що американці були уважними, охоче вислуховували погляд українців і були відкриті для пропозицій. "Майже все, що ми запропонували, було прийнято до уваги", – запевнив він.

Кислиця зазначив, що американська сторона, здається, готова відмовитися від пропозиції встановити обмеження чисельності української армії на рівні 600 тисяч осіб. Він сказав, що американські переговірники уважно вислухали аргументи України і погодилися врахувати ці моменти.

"Вони погодилися, що чисельність української армії у версії (проєкту), яка просочилася, хто б її не був автором, більше не обговорюється", – сказав він.

Пропозиція про загальну амністію за потенційні воєнні злочини в оригінальному проєкті була перероблена таким чином, щоб врахувати "скарги тих, хто постраждав під час війни", сказав він.

Він неодноразово висловлював похвалу "конструктивній взаємодії" американської команди, виділяючи Рубіо, Дрісколла та Кушнера: "Вони ніколи не говорили: "Ми не будемо це обговорювати". Ми ретельно обговорили всі питання".

Як повідомлялося, після переговорів у Женеві, за підсумками яких до початкової версії "мирного плану" команди Трампа внесли корективи, кількість пунктів у ньому скоротилася до 19.

Після переговорів у Женеві США та Україна заявили, що вони розробили "оновлений" документ щодо миру.

Про те, як виглядає оновлений план, читайте у статті "ЄвроПравди": Мир на умовах Європи. Як США змінюють угоду про перемир'я та що стає головною проблемою.