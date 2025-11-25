У США оцінюють мирні переговори з росіянами в ОАЕ як "успішні"

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл, який перебуває в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, у вівторок, 25 листопада, продовжив зустрічі з російською делегацію.

Про це пише Axios із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Ця зустріч відбувається після того, як США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів.

За словами прессекретаря Дрісколла підполковника Джеффа Толберта, міністр Сухопутних військ США прибув до Абу-Дабі в понеділок і протягом вівторка проводив переговори з російськими посадовцями.

"Міністр Дрісколл і його команда проводять переговори з російською делегацією з метою досягнення тривалого миру в Україні. Переговори проходять успішно, і ми залишаємося оптимістичними. Дрісколл тісно співпрацює з Білим домом і міжвідомчою групою США в міру просування цих переговорів", – сказав Толберт.

За словами співрозмовника, українська делегація на чолі з головою Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим також перебуває в Абу-Дабі і проводить переговори як з американськими, так і з російськими командами.

На запит "Європейської правди" у ГУР відмовилися коментувати таку інформацію.

Водночас співрозмовник Axios стверджує, що глави військових розвідок України та Росії начебто планували зустрітися в Абу-Дабі з іншої теми.

Нагадаємо, заступник глави МЗС України Сергій Кислиця розказав, як нову мирну угоду бережуть від "зливів".

А міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров дав зрозуміти, що Росія не погодиться з оновленою пропозицією "мирного плану" США, якщо вона стане суттєво менше враховувати вимоги Росії, ніж перша.