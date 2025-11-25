Белый дом: для соглашения о мире в Украине нужно решить "несколько деталей"

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник сказала, что США достигли "значительного прогресса" по заключению "мирного соглашения" между Украиной и Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на X.

Левитт сказала, что за последнюю неделю США "достигли значительного прогресса в направлении заключения мирного соглашения, привлекая к переговорам как Украину, так и Россию".

"Есть несколько раздражающих, но не непреодолимых деталей, которые необходимо решить и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами", – добавила она.

Заявление пресс-секретаря Белого дома появилось на фоне сообщений о переговорах представителей США и России в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение на 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.