У Британії мілкшейки вперше обкладуть "податком на солодке"

Міністр охорони здоровʼя Великої Британії Вес Стрітінг у вівторок сказав, що так званий податок на солодке, покликаний сприяти боротьбі з ожирінням, уперше буде поширений на молочні напої.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Виступаючи напередодні ухвалення бюджету в парламенті Британії, Стрітінг сказав, що уряд у січні 2028 року скасує пільги, які наразі діють для молочних продуктів, щодо "податку на солодке".

Також буде знижено пороговий вміст цукру, за якого стягуватиметься податок.

"Податок на солодке" був запроваджений у Британії ще у 2018 році для протидії ожирінню серед дітей.

"Ожиріння позбавляє дітей найкращого старту в житті. Воно найсильніше уражає найбідніших – прирікає їх на проблеми на все життя", – сказав британський міністр охорони здоровʼя.

За оцінками уряду Британії, зміни принесуть до бюджету від 40 до 45 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.

Нагадаємо, у Британії останніми роками неодноразово з'являлися ініціативи для боротьби з ожирінням як обмеження для реклами шкідливої їжі та акційних пропозицій на зразок "3 за ціною 2" у магазинах.

Минулого року міністр охорони здоров'я Великої Британії Вес Стрітінг запропонував видавати ліки для схуднення безробітним людям з ожирінням як спосіб повернути їх на роботу.