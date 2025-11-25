В Великобритании милкшейки впервые обложат "налогом на сладкое"

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг во вторник заявил, что так называемый налог на сладкое, призванный способствовать борьбе с ожирением, впервые будет распространяться на молочные напитки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Выступая накануне принятия бюджета в парламенте Великобритании, Стритинг сказал, что правительство в январе 2028 года отменит льготы, которые сейчас действуют для молочных продуктов, в отношении "налога на сладкое".

Также будет снижено пороговое содержание сахара, при котором будет взиматься налог.

"Налог на сладкое" был введен в Великобритании еще в 2018 году для противодействия ожирению среди детей.

"Ожирение лишает детей лучшего старта в жизни. Оно сильнее всего поражает самых бедных – обрекает их на проблемы на всю жизнь", – сказал британский министр здравоохранения.

По оценкам правительства Великобритании, изменения принесут в бюджет от 40 до 45 миллионов фунтов стерлингов в год.

Напомним, в Британии в последние годы неоднократно появлялись инициативы по борьбе с ожирением, такие как ограничения на рекламу вредной пищи и акционных предложений типа "3 по цене 2" в магазинах.

В прошлом году министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг предложил выдавать лекарства для похудения безработным людям с ожирением как способ вернуть их на работу.