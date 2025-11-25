Швеція інвестує понад $360 млн у протиповітряну оборону

Збройні сили Швеції планують придбати додаткові засоби протиповітряної оборони на загальну суму 3,5 мільярда шведських крон (понад 366 мільйонів доларів).

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомило Міністерство оборони Швеції.

У межах посилення ППО Швеції більшість коштів – 2 мільярди шведських крон – будуть скеровані на закупівлю двох систем протиповітряної оборони ближнього радіусу дії IRIS-T SLS.

Решта коштів піде на засоби транспортування та системи для інтеграції IRIS-T, а також запчастини й інтеграцію у шведські Збройні сили.

"Оборону Швеції необхідно посилити проти таких загроз, як ракети, безпілотники та вертольоти. Найкращий спосіб гарантувати мир і свободу – це інвестувати в оборону", – прокоментував міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Як повідомлялось, шведський уряд у 2026 році планує збільшити витрати на оборону на 26,6 мільярда крон ($2,9 мільярда), наближаючись до цільового показника НАТО.

Перед тим премʼєр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив плани збільшити оборонні витрати країни до 5% ВВП.