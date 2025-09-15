Швеція у 2026 році планує витратити 2,8% ВВП на оборону

Шведський уряд у 2026 році планує збільшити витрати на оборону на 26,6 мільярда крон ($2,9 мільярда), наближаючись до цільового показника НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

На пресконференції в понеділок премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон сказав, що збільшення оборонних витрат є "наступним великим кроком у модернізації шведської оборони".

Згідно з планами уряду, у 2026 році оборонний бюджет Швеції становитиме 175 мільярд крон, або 2,8% ВВП.

Додаткове фінансування Швеція спрямує на інвестиції в навчання та операції НАТО, підвищення добової зарплати призовникам, а також закупівлю додаткового військового обладнання.

Крістерссон сказав, що з сьогоднішнім оголошенням оборонний бюджет збільшився на 100 мільярдів з 2022 року. "Це безпрецедентно, якщо не згадувати найгірші дні холодної війни", – додав він.

Урядовий проєкт бюджету, який повністю буде представлений 22 вересня, ще має схвалити парламент Швеції.

У червні прем’єр Швеції підтвердив плани збільшити оборонні витрати країни до 5% ВВП.

При цьому до 3,5% ВВП вони мають зрости до 2030 року.