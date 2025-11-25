Швеция инвестирует более $360 млн в противовоздушную оборону

Вооруженные силы Швеции планируют приобрести дополнительные средства противовоздушной обороны на общую сумму 3,5 миллиарда шведских крон (более 366 миллионов долларов).

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщило Министерство обороны Швеции.

В рамках усиления ПВО Швеции большая часть средств – 2 миллиарда шведских крон – будет направлена на закупку двух систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия IRIS-T SLS.

Остальные средства пойдут на средства транспортировки и системы для интеграции IRIS-T, а также запчасти и интеграцию в шведские Вооруженные силы.

"Оборону Швеции необходимо усилить против таких угроз, как ракеты, беспилотники и вертолеты. Лучший способ гарантировать мир и свободу – это инвестировать в оборону", – прокомментировал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Как сообщалось, шведское правительство в 2026 году планирует увеличить расходы на оборону на 26,6 миллиарда крон ($2,9 миллиарда), приближаясь к целевому показателю НАТО.

Перед этим премьер Швеции Ульф Кристерссон подтвердил планы увеличить оборонные расходы страны до 5% ВВП.