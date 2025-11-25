У Словаччині послаблюють захист викривачів, ЄС вимагає пояснень

Європейська комісія вимагатиме від Словаччини роз'яснень після того, як її уряд на чолі з Робертом Фіцо несподівано вирішив послабити захист викривачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

На позачерговому засіданні уряду Словаччини у суботу було ухвалене рішення про ліквідацію Управління захисту викривачів (ÚOO) – органу, створеного у 2021 році відповідно до директиви ЄС.

Відомство, яке мало відповідати за захист людей, які повідомляють про корупцію або незаконні дії, хочуть замінити "Управлінням із захисту жертв злочинів та інформаторів".

Зміну мають ухвалити в межах прискореної процедури, що викликало критику з боку опозиції, неурядових організацій та навіть генерального прокурора Мароша Жилінки.

Критики вказують, що ініціатором реформи стало Міністерство внутрішніх справ, яке ÚOO тричі оштрафувало на загальну суму 114 тисяч євро за недотримання статусу захищених викривачів.

Речник Європейської комісії сказав Euractiv, що Брюссель обізнаний як про ініціативу уряду Фіцо, так і про прискорену процедуру.

"Директива про захист інформаторів вимагає від держав-членів створити компетентні органи, які є автономними та незалежними, для прийому та розгляду повідомлень про порушення законодавства ЄС", – заявив речник.

Він додав, що Єврокомісія "звернеться до словацьких органів влади для отримання роз’яснень та належного розуміння ситуації".

Минулого тижня стало відомо, що Європейська комісія вирішила розпочати процедуру порушення щодо Словаччини у зв'язку з затвердженням нею неоднозначних поправок до Конституції.

Читайте також: Революція починається у школі. Як влада Словаччини увійшла у протистояння з молоддю.