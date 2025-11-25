В Словакии ослабляют защиту информаторов, ЕС требует объяснений

Европейская комиссия потребует от Словакии разъяснений после того, как ее правительство во главе с Робертом Фицо неожиданно решило ослабить защиту информаторов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

На внеочередном заседании правительства Словакии в субботу было принято решение о ликвидации Управления защиты информаторов (ÚOO) – органа, созданного в 2021 году в соответствии с директивой ЕС.

Ведомство, которое должно было отвечать за защиту людей, сообщающих о коррупции или незаконных действиях, хотят заменить "Управлением по защите жертв преступлений и информаторов".

Изменение должны принять в рамках ускоренной процедуры, что вызвало критику со стороны оппозиции, неправительственных организаций и даже генерального прокурора Мароша Жилинки.

Критики указывают, что инициатором реформы стало Министерство внутренних дел, которое ÚOO трижды оштрафовало на общую сумму 114 тысяч евро за несоблюдение статуса защищенных разоблачителей.

Представитель Европейской комиссии сказал Euractiv, что Брюссель осведомлен как об инициативе правительства Фицо, так и об ускоренной процедуре.

"Директива о защите информаторов требует от государств-членов создать компетентные органы, которые являются автономными и независимыми, для приема и рассмотрения сообщений о нарушениях законодательства ЕС", – заявил представитель.

Он добавил, что Еврокомиссия "обратится к словацким властям для получения разъяснений и надлежащего понимания ситуации".

На прошлой неделе стало известно, что Европейская комиссия решила начать процедуру нарушения в отношении Словакии в связи с утверждением ею неоднозначных поправок к Конституции.

Читайте также: Революция начинается в школе. Как власти Словакии вступили в противостояние с молодежью.