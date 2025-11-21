ЄС починає перевірку Словаччини через суперечливі конституційні поправки

Європейська комісія вирішила розпочати процедуру порушення щодо Словаччини у зв'язку з затвердженням нею неоднозначних поправок до Конституції.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Процедура порушення, ініційована виконавчим органом ЄС, стосується можливого порушення основних принципів права Союзу, зокрема принципів верховенства, автономії, ефективності та єдиного застосування права ЄС.

Єврокомісія звернула увагу, що змінена Конституція дозволяє словацьким органам влади, зокрема судам, "оцінювати, чи і в якій мірі право ЄС може застосовуватися в Словаччині, включаючи рішення Суду ЄС".

"Це суперечить принципу верховенства права ЄС, який є основоположним елементом правового порядку ЄС, разом з принципами автономії, ефективності та єдиного застосування права Союзу", – ідеться в повідомленні.

"Навіть коли держава-член вносить зміни до своєї конституції, таке використання національної компетенції не може обходити необхідність дотримання основоположних принципів права Союзу", – додали там.

У межах процедури порушення Єврокомісія вирішила надіслати Словаччині повідомлення, після чого вона має два місяці, щоб відповісти на занепокоєння, висловлені Комісією.

Нагадаємо, парламент Словаччини наприкінці вересня ухвалив зміни до конституції, що визначають існування лише двох статей – чоловічої та жіночої, та регулюють питання усиновлення.

Свої застереження щодо таких змін раніше висловила Венеційська комісія Ради Європи.

За даними ЗМІ, уряд Нідерландів розглядає можливість порушити процедуру за статтею 7 Договору про ЄС проти Словаччини у звʼязку із суперечливими конституційними змінами в цій країні.