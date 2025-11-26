Що відомо про полювання на людей на війні у Боснії і чому звинувачують Вучича

Прокуратура Мілана під керівництвом прокурора з питань боротьби з тероризмом Алессандро Гоббіса відкрила кримінальне провадження, яке може стати одним із найгучніших процесів, пов'язаних із війнами на території колишньої Югославії.

І до якого, можливо, причетний чинний лідер країни, що є кандидатом у члени ЄС – президент Сербії Александар Вучич.

Йдеться про цілу індустрію організованих "турів" для "вбивств задля розваги", коли (як підозрює слідство) заможні іноземці платили величезні кошти за можливість приїхати на вихідні в зону бойових дій і вести вогонь по цивільних.

Про деталі справи і те, чому лише через три десятиліття після завершення облоги Сараєва європейське правосуддя розпочало офіційне розслідування щодо "Сараєвського сафарі", читайте в статті журналістки, редакторки порталу "Балканський оглядач" Наталі Іщенко Квиток на вбивство. Чи причетний президент Сербії до "полювання на людей" на війні у Боснії. Далі – стислий її виклад.

Довгий час інформація про "мисливців на людей" циркулювала на рівні чуток, доки у 2022 році словенський режисер Міран Жупанич не випустив документальний фільм "Сараєвське сафарі".

Ця стрічка стала першим візуальним документом, що системно виклав механіку цього злочину і перевів обговорення проблеми з площини "міських легенд" у площину фактологічного аналізу.

Жупанич працював над фільмом кілька років, збираючи по крихтах інформацію, яку учасники подій намагалися приховати. Центральною фігурою фільму є захищений свідок – колишній офіцер боснійської розвідки, який погодився говорити лише на умовах анонімності.

Після виходу фільму Жупанича ключову роль у переведенні справи в юридичну площину відіграла тодішня міська голова Сараєва Беньяміна Карич. Одразу після прем'єри стрічки вона особисто подала кримінальну скаргу до прокуратури Боснії і Герцеговини, вимагаючи негайного розслідування викладених фактів.

Підставою для початку слідчих дій італійської прокуратури тепер, у листопаді 2025-го, стала скарга та детальне 17-сторінкове досьє, зібране італійським журналістом і письменником Еціо Гаваццені.

Спираючись на документи та свідчення, він реконструював маршрут, яким "туристи" потрапляли на вогневі позиції боснійських сербів на схилах біля Сараєва.

За даними журналіста, ключовим логістичним хабом цієї схеми слугувало місто Трієст на півночі Італії – саме звідти групи, до складу яких входили громадяни Італії, США, Канади, Росії та інших держав, нібито вирушали на Балкани.

Журналіст характеризує цих "туристів" як заможних, соціально поважних підприємців.

Розпочате в Італії розслідування сьогодні набуло ще більшого політичного резонансу після того, як контроверсійний хорватський журналіст-розслідувач Домагой Маргетич надав міланській прокуратурі матеріали, що стосуються чинного президента Сербії Александара Вучича.

Журналіст стверджує, що у 1992–1993 роках Вучич перебував на сербських позиціях на єврейському кладовищі в Сараєві – стратегічній висоті, яка активно використовувалася снайперами.

Доказом є архівні відеозаписи, де Вучич зафіксований з предметом, схожим на зброю в чохлі.

А також інтерв'ю Вучича 1994 року, де той згадує про своє перебування на цій локації.

Президент Сербії категорично заперечив, що тримав у руках гвинтівку, наполягаючи на тому, що на відео зафіксовано штатив від камери – в той час нинішній сербський лідер працював як журналіст і перекладач у сусідньому із Сараєвом місті Пале, що перебувало під контролем сербів.

Публікації у західних медіа Вучич назвав частиною спланованої стратегії повалення сербської держави та атакою на його політичний авторитет.

Докладніше – в матеріалі Наталі Іщенко Квиток на вбивство. Чи причетний президент Сербії до "полювання на людей" на війні у Боснії.