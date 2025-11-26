Что известно об охоте на людей во время войны в Боснии и почему в этом обвиняют Вучича

Прокуратура Милана под руководством прокурора по вопросам борьбы с терроризмом Алессандро Гоббиса открыла уголовное производство, которое может стать одним из самых громких процессов, связанных с войнами на территории бывшей Югославии.

И к которому, возможно, причастен действующий лидер страны, являющейся кандидатом в члены ЕС – президент Сербии Александар Вучич.

Речь идет о целой индустрии организованных "туров" для "убийств ради развлечения", когда (как подозревает следствие) состоятельные иностранцы платили огромные деньги за возможность приехать на выходные в зону боевых действий и вести огонь по гражданским.

Долгое время информация о "охотниках на людей" циркулировала на уровне слухов, пока в 2022 году словенский режиссер Миран Жупанич не выпустил документальный фильм "Сараевское сафари". О деталях дела и о том, почему только через три десятилетия после окончания осады Сараево европейское правосудие начало официальное расследование по делу "Сараевского сафари"

Долгое время информация о "охотниках на людей" циркулировала на уровне слухов, пока в 2022 году словенский режиссер Миран Жупанич не выпустил документальный фильм "Сараевское сафари".

Эта лента стала первым визуальным документом, который системно изложил механику этого преступления и перевел обсуждение проблемы из плоскости "городских легенд" в плоскость фактологического анализа.

Жупанич работал над фильмом несколько лет, собирая по крупицам информацию, которую участники событий пытались скрыть. Центральной фигурой фильма является защищенный свидетель – бывший офицер боснийской разведки, который согласился говорить только на условиях анонимности.

После выхода фильма Жупанича ключевую роль в переводе дела в юридическую плоскость сыграла тогдашний городской голова Сараева Беньямина Карич. Сразу после премьеры ленты она лично подала уголовную жалобу в прокуратуру Боснии и Герцеговины, требуя немедленного расследования изложенных фактов.

Основанием для начала следственных действий итальянской прокуратуры теперь, в ноябре 2025 года, стала жалоба и подробное 17-страничное досье, собранное итальянским журналистом и писателем Эцио Гаваццени.

Опираясь на документы и свидетельства, он реконструировал маршрут, по которому "туристы" попадали на огневые позиции боснийских сербов на склонах возле Сараева.

По данным журналиста, ключевым логистическим хабом этой схемы служил город Триест на севере Италии – именно оттуда группы, в состав которых входили граждане Италии, США, Канады, России и других государств, якобы отправлялись на Балканы.

Журналист характеризует этих "туристов" как состоятельных, социально уважаемых предпринимателей.

Начатое в Италии расследование сегодня приобрело еще больший политический резонанс после того, как контроверсионный хорватский журналист-расследователь Домагой Маргетич предоставил миланской прокуратуре материалы, касающиеся действующего президента Сербии Александара Вучича.

Журналист утверждает, что в 1992–1993 годах Вучич находился на сербских позициях на еврейском кладбище в Сараево – стратегической высоте, которая активно использовалась снайперами.

Доказательством являются архивные видеозаписи, где Вучич запечатлен с предметом, похожим на оружие в чехле.

А также интервью Вучича 1994 года, где тот вспоминает о своем пребывании на этой локации.

Президент Сербии категорически отрицал, что держал в руках винтовку, настаивая на том, что на видео запечатлен штатив от камеры – в то время нынешний сербский лидер работал журналистом и переводчиком в соседнем с Сараево городе Пале, который находился под контролем сербов.

Публикации в западных СМИ Вучич назвал частью спланированной стратегии свержения сербского государства и атакой на его политический авторитет.

