У Туреччині увʼязнили журналіста за "погрози" Ердогану на YouTube

Суд у Стамбулі в середу засудив журналіста Фатіха Алтайлі до чотирьох років і двох місяців ув'язнення за "погрози президенту" Реджепу Таїпу Ердогану через свої коментарі на YouTube-каналі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Алтайлі засудили за коментар, у якому він назвав Туреччину "нацією, яка задушила свого султана, коли він їй не подобався або вона його не хотіла".

"Досить багато османських султанів було вбито чи задушено або ж їхня смерть була інсценована як самогубство", – сказав журналіст.

Чоловік у суді просив про виправдання, але суд відхилив це прохання і постановив, що Алтайлі залишиться у в'язниці, де перебуває з 22 червня, через "ризик втечі".

Також суд постановив заблокувати YouTube-канал Алтайлі з метою "захисту національної безпеки та громадського порядку" і "запобігання злочинам".

Фатіх Алтайлі – відомий турецький журналіст, який у 2023 році запустив власний канал на YouTube. Його щоденні відео з коментарями отримували сотні тисяч переглядів.

Опозиційні партії, правозахисні групи та журналістські організації неодноразово закликали владу звільнити Алтайлі.

В останньому Індексі свободи преси, опублікованому "Репортерами без кордонів", Туреччина посіла 159-те місце серед 180 країн.

Раніше цього року турецька поліція затримала двох відомих опозиційних журналістів під час обшуків у Стамбулі в рамках розслідування щодо ймовірних погроз і шантажу.

У Туреччині також якийсь час тримали шведського журналіста, якому інкримінували "погрози Ердогану".