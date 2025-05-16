Туреччина відпустила шведського журналіста, затриманого за "наклеп на Ердогана"

Журналіста шведського видання Dagens ETC Йоакіма Медіна, якого в Туреччині засудили до умовного покарання за звинуваченням в образі президента Реджепа Таїпа Ердогана, відпустили додому.

Про це повідомив на Х премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, пише "Європейська правда".

За словами шведського премʼєра, повернення Медіна з Туреччини додому стало наслідком "важкої роботи у відносній тиші".

"Хочу подякувати співробітникам Міністерства закордонних справ, які під керівництвом міністра закордонних справ Марії Мальмер Стенергард інтенсивно працювали над цим питанням. Дякую також моїм європейським колегам, які допомагали в цьому процесі", – додав він.

Нагадаємо, Медіну висунули звинувачення в образі Ердогана через журналістську статтю та фотографії в соціальних мережах з акції протесту 2023 року в Стокгольмі, де повісили ляльку, що зображала турецького президента.

Наприкінці квітня журналіста засудили до 11 місяців умовного увʼязнення.

Медін був затриманий, коли прибув до Туреччини для висвітлення масових вуличних протестів, викликаних затриманням і ув'язненням опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу – головного політичного суперника Ердогана.

Проти журналіста залишається ще одне звинувачення, пов'язане з нібито участю в терористичній організації "Робітнича партія Курдистану". Як докази наводяться журналістські статті та книга, яку він написав про цю організацію.

Наразі незрозуміло, як звільнення Медіна та його прибуття у Швецію відобразиться на умовному вироку та розслідуванні іншого звинувачення в Туреччині.