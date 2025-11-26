Латвія може демонтувати залізничну колію, що веде до Росії

Уряд Латвії розглядає можливість повного демонтажу ділянок залізничної лінії, що ведуть до Росії; рішення планують ухвалити на початку 2026 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.lv.

Латвійський уряд проаналізує інформацію про можливе знесення залізничної лінії на східному кордоні країни до кінця 2025 року з урахуванням думки Збройних сил і Литви та Естонії.

За словами президента Латвії Едгарса Рінкевичса, більш чітка інформація про демонтаж залізничної лінії очікується на початку 2026 року.

"Ми не можемо виключати жодного варіанту зміцнення національної оборони та безпеки, але такі рішення повинні прийматися з урахуванням термінів і обсягу робіт, а також оцінки їхнього впливу на різні соціально-економічні аспекти", – сказав Рінкевичс.

Демонтаж колії, яка веде до Росії, розглядається у межах заходів зі зміцнення безпеки східного кордону. Очікується, що це питання також порушать президенти та прем'єр-міністри країн Балтії.

Як повідомлялось, Сейм Латвії планує прискорити встановлення протитанкових загороджень на кордоні з Росією.

У жовтні Латвія продовжила часткове закриття повітряного простору на кордонах з РФ та Білоруссю.