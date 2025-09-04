Сейм Латвії планує прискорити встановлення протитанкових загороджень на кордоні з РФ

У четвер, 4 вересня, Сейм Латвії у першому читанні схвалив законопроєкт, який дасть право встановлювати протимобільні загородження на східному кордоні ще до відчуження приватних земель і власності в прикордонній з Росією і Білоруссю зоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Законопроєкту присвоєно першочергове значення, друге читання має відбутися 2 жовтня.

Законопроєкт стосуватиметься конкретних об'єктів нерухомості або їхніх частин у межах 30 кілометрів від державного кордону. Приблизно половина з них є державною та комунальною власністю, решта – приватною.

Нерухомість приватних осіб обіцяють експропріювати за справедливу компенсацію. Серед об'єктів, що підлягають експропріації, немає споруд або будівель. З огляду на інтереси національної безпеки, перелік необхідних об'єктів нерухомості або прикордонних територій є інформацією з обмеженим доступом, яка не буде публічно доступною.

Відомо, що зміни торкнуться шести регіонів Латвії.

Латвія спільно із сусідніми країнами взяла на себе зобов'язання підготувати до 2028 року лінію оборони з протимобільними загородженнями. Законопроєкт також передбачає скорочення бюрократичної тяганини під час відчуження приватної землі та майна і виплати компенсацій.

Ці заходи необхідні для стримування нападу на східний кордон Латвії. У протимобільній зоні будуть розміщені т.зв. "зуби дракона", протитанкові їжаки та інші елементи.

"У нас 407-кілометровий кордон, у цьому випадку йдеться про 2000 гектарів, з яких 1000 гектарів належать самоврядуванням і державі, тобто 1000 гектарів належать юридичним або фізичним особам. Дійсно дуже важливо, наскільки швидко ми реалізуємо ці заходи, і аналогічні механізми закладені як у Закон про полігон "Селія", так і в Закон про будівництво кордону", – сказав голова комісії Сейму з оборони Раймондс Бергманіс.

Як Рада національної безпеки, так і її голова, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, закликали до негайного ухвалення закону.

Раніше литовська армія встановила бар'єри для посилення безпеки кордону на дорогах, якими не користуються, поблизу пунктів прикордонного контролю з Росією та Білоруссю.

Нещодавно Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія і Польща написали спільного листа до Єврокомісії із закликом виділити додаткове фінансування на охорону зовнішніх кордонів ЄС через загрозу дронів.