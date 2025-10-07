Латвія продовжила часткове закриття повітряного простору на кордонах з РФ та Білоруссю: з 8 жовтня воно діятиме у нічний час з 20:00 до 07:00.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Латвії, інформує "Європейська правда".

Як пояснив очільник відомства Андріс Спрудс, часткове закриття повітряного простору Латвії пов’язане із серією провокацій з дронами в інших країнах НАТО.

"Подальші рішення будуть пов'язані з плануванням операції НАТО "Східний щит", а також координацією з іншими країнами Балтії", – сказав він.

Латвія з 11 вересня запровадила тимчасову заборону на польоти в повітряному просторі вздовж кордону з Білоруссю і РФ. З 18 вересня по 8 жовтня зона повітряного простору Латвії на східному кордоні з Білоруссю та Росією була закрита в темний час доби з 20:00 до 7:00.

Тим часом нещодавно Сейм Латвії відхилив пропозицію на постійній основі закрити повітряний простір біля східного кордону.

Варто зазначити, що сусідня Литва продовжила закриття частини свого повітряного простору вздовж кордону з Білоруссю, запроваджене спершу перед російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад", до 1 грудня.