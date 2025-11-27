У Швейцарії вимагають розслідувати передачу їхніми бізнесменами коштовних дарунків Трампу

Два члени парламенту Швейцарії звернулися до прокуратури з проханням перевірити, чи не порушують подарунки, які швейцарські бізнесмени передали президенту США, антикорупційне законодавство Швейцарії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Подарунки, які вручили американському президенту, включали годинник Rolex і золотий зливок.

Цього місяця Швейцарія уклала рамкову угоду з США про зниження мита на швейцарські товари з 39% до 15%. Угода була укладена через 10 днів після того, як делегація швейцарських бізнесменів відвідала Трампа в Овальному кабінеті, принісши йому подарунки, як повідомляють швейцарська газета Blick, американський новинний сайт Axios та інші ЗМІ.

Рафаель Махайм і Грета Гісін, обидва члени парламенту від Партії зелених, заявили в листі до прокурора, що законність подарунків повинна бути оцінена судовою системою.

"Мета не виправдовує всі засоби, особливо коли йдеться про повагу до важливих положень нашого правового порядку", – написали вони, попросивши прокурора визначити, чи порушують подарунки Кримінальний кодекс Швейцарії.

За даними Reuters, у зустрічі з Трампом взяли участь керівники MSC, Rolex, Partners Group, Mercuria, Richemont і MKS.

На прохання Reuters прокоментувати ситуацію, Альфред Гантнер, співзасновник Partners Group, який брав участь у зустрічі, заявив, що співпраця між державним і приватним секторами дозволила знайти вкрай необхідне рішення у тарифному спорі між Швейцарією і США.

Згідно зі швейцарським законодавством, будь-яка особа може повідомити про правопорушення до органу кримінального правосуддя, який потім вирішує, чи розпочинати кримінальне провадження.

Надання іноземному державному службовцю "неправомірної вигоди" з метою впливу на рішення може каратися позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом.

У листі законодавців перелічено подарунки, але не вказано, які компанії або особи їх подарували.

Нагадаємо, у травні AP написало, що адміністрація американського президента Дональда Трампа прийме елітний літак Boeing 747 від Катару "як подарунок для Повітряних сил США".