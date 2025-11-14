Швейцарія каже, що домовилась зі США про зниження тарифів до 15%
Федеральна рада Швейцарії у пʼятницю повідомила про домовленість зі США про зниження тарифів на швейцарські товари після кількамісячних переговорів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні ради на X.
Швейцарська влада сказала, що в межах домовленостей тарифи США на продукцію будуть знижені до 15% з нинішніх 39%.
"Дякуємо президенту США Дональду Трампу за конструктивну співпрацю. Зустріч з торговим представником США послом Джеймісоном Гріром була продуктивною", – додала Федеральна рада.
Сам Грір в ефірі CNBC також підтвердив домовленість про торговельну угоду зі Швейцарією.
"Ми фактично досягли угоди зі Швейцарією. Тому сьогодні опублікуємо деталі на сайті Білого дому", – сказав він.
Грір додав, що за умовами угоди Швейцарія буде експортувати велику кількість промислової продукції до США і зменшить свій торговельний профіцит.
На початку серпня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 39-відсоткового тарифу на швейцарський імпорт – суттєво вищого, ніж, приміром, для Європейського Союзу.
Це оголошення застало Швейцарію зненацька: країна вважала, що їй вдалось домовитись про вигідніші умови торгівлі зі Штатами.
Як наслідок, деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США, а експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.