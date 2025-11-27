В Швейцарии требуют расследовать передачу их бизнесменами ценных подарков Трампу

Два члена парламента Швейцарии обратились в прокуратуру с просьбой проверить, не нарушают ли подарки, которые швейцарские бизнесмены передали президенту США, антикоррупционное законодательство Швейцарии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Подарки, которые вручили американскому президенту, включали часы Rolex и золотой слиток.

В этом месяце Швейцария заключила рамочное соглашение с США о снижении пошлин на швейцарские товары с 39% до 15%. Соглашение было заключено через 10 дней после того, как делегация швейцарских бизнесменов посетила Трампа в Овальном кабинете, принеся ему подарки, как сообщают швейцарская газета Blick, американский новостной сайт Axios и другие СМИ.

Рафаэль Махайм и Грета Гисин, оба члены парламента от Партии зеленых, заявили в письме прокурору, что законность подарков должна быть оценена судебной системой.

"Цель не оправдывает все средства, особенно когда речь идет об уважении к важным положениям нашего правового порядка", – написали они, попросив прокурора определить, нарушают ли подарки Уголовный кодекс Швейцарии.

По данным агентства Reuters, во встрече с Трампом приняли участие руководители MSC, Rolex, Partners Group, Mercuria, Richemont и MKS.

На просьбу Reuters прокомментировать ситуацию Альфред Гантнер, соучредитель Partners Group, который участвовал во встрече, заявил, что сотрудничество между государственным и частным секторами позволило найти крайне необходимое решение в тарифном споре между Швейцарией и США.

Согласно швейцарскому законодательству, любое лицо может сообщить о правонарушении в орган уголовного правосудия, который затем решает, начинать ли уголовное производство.

Предоставление иностранному государственному служащему "неправомерной выгоды" с целью влияния на решение может караться лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом.

Напомним, в мае AP написало, что администрация американского президента Дональда Трампа примет элитный самолет Boeing 747 от Катара "в качестве подарка для Воздушных сил США".