Пʼятьох чоловіків позбавили громадянства Молдови за службу на користь РФ у Придністров'ї

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про позбавлення громадянства сімох осіб, з них пʼятьох – за службу у збройних силах іншої держави.

Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

Як уточнив прессекретар президентки Молдови Ігор Захаров, п'ятьох чоловіків позбавили громадянства внаслідок служби у складі Оперативної групи російських військ (ОГРВ), незаконно дислокованої у невизнаному Придністров'ї.

Двоє інших, як з'ясувалося, отримали громадянство обманним шляхом.

Рішення набуло чинності одразу після підписання указу. Його можна оскаржити в суді.

У липні президентка Молдови підписала указ про позбавлення громадянства п’яти осіб віком від 39 до 51 року у зв’язку з добровільною службою у лавах армії неназваної іноземної держави.

Також парламент Молдови розглядає законопроєкт про громадянство, який може ускладнити отримання молдовського громадянства для жителів Придністров'я.

*Було змінено заголовок і доповнено перший та третій абзаци новини