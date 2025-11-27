Пʼятьох чоловіків позбавили громадянства Молдови за службу на користь РФ у Придністров'ї
Новини — Четвер, 27 листопада 2025, 19:15 —
Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про позбавлення громадянства сімох осіб, з них пʼятьох – за службу у збройних силах іншої держави.
Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".
Як уточнив прессекретар президентки Молдови Ігор Захаров, п'ятьох чоловіків позбавили громадянства внаслідок служби у складі Оперативної групи російських військ (ОГРВ), незаконно дислокованої у невизнаному Придністров'ї.
Двоє інших, як з'ясувалося, отримали громадянство обманним шляхом.
Рішення набуло чинності одразу після підписання указу. Його можна оскаржити в суді.
У липні президентка Молдови підписала указ про позбавлення громадянства п’яти осіб віком від 39 до 51 року у зв’язку з добровільною службою у лавах армії неназваної іноземної держави.
Також парламент Молдови розглядає законопроєкт про громадянство, який може ускладнити отримання молдовського громадянства для жителів Придністров'я.
*Було змінено заголовок і доповнено перший та третій абзаци новини