Пятерых мужчин лишили гражданства Молдовы за службу в интересах РФ в Приднестровье
Новости — Четверг, 27 ноября 2025, 19:15 —
Президент Молдовы Мая Санду подписала указ о лишении гражданства семерых человек, из них пятерых – за службу в вооруженных силах другого государства.
Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".
Как уточнил пресс-секретарь президента Молдовы Игорь Захаров, пятерых мужчин лишили гражданства в результате службы в составе Оперативной группы российских войск (ОГРВ), незаконно дислоцированной в непризнанном Приднестровье.
Двое других, как выяснилось, получили гражданство обманным путем.
Решение вступило в силу сразу после подписания указа. Его можно обжаловать в суде.
В июле президент Молдовы подписала указ о лишении гражданства пяти человек в возрасте от 39 до 51 года в связи с добровольной службой в рядах армии неназванного иностранного государства.
Также парламент Молдовы рассматривает законопроект о гражданстве, который может усложнить получение молдавского гражданства для жителей Приднестровья.
*Был изменен заголовок и дополнены первый и третий абзацы новости.