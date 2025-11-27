Пятерых мужчин лишили гражданства Молдовы за службу в интересах РФ в Приднестровье

Президент Молдовы Мая Санду подписала указ о лишении гражданства семерых человек, из них пятерых – за службу в вооруженных силах другого государства.

Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

Как уточнил пресс-секретарь президента Молдовы Игорь Захаров, пятерых мужчин лишили гражданства в результате службы в составе Оперативной группы российских войск (ОГРВ), незаконно дислоцированной в непризнанном Приднестровье.

Двое других, как выяснилось, получили гражданство обманным путем.

Решение вступило в силу сразу после подписания указа. Его можно обжаловать в суде.

В июле президент Молдовы подписала указ о лишении гражданства пяти человек в возрасте от 39 до 51 года в связи с добровольной службой в рядах армии неназванного иностранного государства.

Также парламент Молдовы рассматривает законопроект о гражданстве, который может усложнить получение молдавского гражданства для жителей Приднестровья.

*Был изменен заголовок и дополнены первый и третий абзацы новости.