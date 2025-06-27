Молдова може ускладнити надання громадянства жителям Придністровʼя

Парламент Молдови ухвалив у першому читанні законопроєкт про громадянство, який може ускладнити отримання молдавського громадянства для жителів Придністров'я.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє проєкт "МОСТ".

За законопроєкт про громадянство у першому читанні проголосували 54 депутати парламенту Молдови, всі – від фракції партії влади PAS.

Співавторка документа від PAS Вероніка Рошка заявила, що нині процедура визнання громадянства в Молдові "передбачає нерівне ставлення до тих, хто хоче отримати громадянство країни на іншій підставі – наприклад натуралізації".

Вона також навела статистику Служби інформації та безпеки Молдови, згідно з якою за останні три роки близько 100 людей "надали фальшиві документи, щоб отримати громадянство Молдови".

Законопроєкт зокрема передбачає, що проживання станом на 23 червня 1990 року і до теперішнього часу в країні більше не буде підставою для отримання громадянства Молдови через процедуру визнання.

Саме за цією нормою громадянство раніше отримували жителі Придністров'я, які не були народжені в Молдові.

Раніше молдовський парламент підтримав законопроєкт, який передбачає автоматичне надання громадянства Молдови дітям, народженим на території країни.

У 2022 році в Молдові запропонували позбавляти молдовського громадянства осіб, які одночасно є громадянами Молдови й Росії, в разі участі у війні РФ проти України в лавах російської армії.