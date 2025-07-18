П’ятьох громадян Молдови позбавили громадянства через службу в іноземній армії

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про позбавлення громадянства п’ятьох молдован у зв’язку з їхнім вступом в армію неназваної іноземної держави.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Молдові ухвалили рішення про позбавлення громадянства п’ятьох молдован віком від 39 до 51 року у зв’язку з їхнім добровільним вступом у збройні сили неназваної іноземної держави.

Відповідний указ 17 липня підписала президентка Мая Санду. Особи, яких це стосуються, ще можуть оскаржити рішення у суді.

Законодавство Молдови передбачає можливість відкликання громадянства країни, якщо особа отримала громадянство Молдови завдяки махінаціям, або добровільно вступила до армії іноземної держави, або скоїла тяжкі злочини, що завдають серйозної шкоди країні.

Також парламент Молдови розглядає законопроєкт про громадянство, який може ускладнити отримання молдавського громадянства для жителів Придністров'я.

Тим часом в Україні завершили ухвалення закону про множинне громадянство, його підписав президент Володимир Зеленський.

Детальніше про те, що він означає, дивіться у відео на каналі "ЄвроПравди", а ще більше деталей – у статті редактора Сергія Сидоренка: Паспорти в законі. Чому "множинне громадянство" не порушує Конституцію та що має змінитися.