Президент Німеччини вперше відвідає Герніку, знищену нацистським бомбардуванням

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр у п'ятницю, 28 листопада, стане першим главою німецької держави, який відвідає баскське місто Герніка, зруйноване нацистським повітряним нальотом під час громадянської війни в Іспанії.

Про це пише Reuters, пише "Європейська правда".

У супроводі короля Іспанії Феліпе VI та президента автономної спільноти Країни Басків Іманоли Прадалеси німецький президент покладе вінок на кладовищі, де знаходиться мавзолей, побудований у 1973 році для сотень жертв бомбардувань.

Виступаючи на урочистій вечері, організованій королем і його дружиною, королевою Летицією, в Мадриді в середу, 26 листопада, Штайнмаєр сказав, що німці несуть "важкий тягар провини в Герніці", і назвав бомбардування "попередженням, щоб відстоювати мир, свободу і захист прав людини".

"Для мене дуже важливо, щоб ми – і я навмисно звертаюся з цим реченням до своїх співвітчизників у Німеччині – не забували про те, що сталося тоді. Цей злочин був скоєний німцями", – сказав Штайнмаєр.

26 квітня 1937 року легіон Гітлера "Кондор" бомбардував історичне місто Герніка на підтримку військ Франсіско Франко, що, за словами глави Люфтваффе Германа Герінга, який пізніше свідчив на Нюрнберзькому процесі, було "можливістю випробувати мої молоді повітряні сили".

Історики звинувачують уряди Німеччини після Другої світової війни, а також представників збройних сил у тому, що вони применшують значення цього нападу, і лише в 1997 році тодішній президент Німеччини Роман Герцог офіційно вибачився перед баскським народом.

У жовтні 2024 року Штайнмаєр попросив вибачення у греків під час візиту до села, яке було зруйноване нацистськими військами під час окупації країни у Другій світовій війні.

У листопаді 2025 року він закликав захищати демократію в країні, якій зараз загрожують насамперед "праві екстремістські сили, які атакують демократію і набирають підтримку серед населення".