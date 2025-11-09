Президент Німеччини закликав захищати демократію від правих екстремістів

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у неділю, 9 листопада, закликав захищати демократію в країні, які зараз загрожують насамперед "праві екстремістські сили, які атакують демократію і набирають підтримку серед населення".

Його слова цитує Spiegel, пише "Європейська правда".

9 листопада у Німеччині символізує три події в історії країни: у 1918 році Філіпп Шайдеман проголосив республіку в Берліні; у 1938 році націонал-соціалісти підпалили синагоги та інші єврейські установи під час "Кришталевої ночі" і переслідували та вбивали євреїв; а в 1989 році впала Берлінська стіна.

"Ніколи в історії нашої об'єднаної країни демократія і свобода не піддавалися таким нападкам", – заявив цього дня Штайнмаєр у Берліні.

За його словами, зараз країні загрожують насамперед "праві екстремістські сили, які атакують демократію і набирають підтримку серед населення".

Президент країни закликав політиків і населення до боротьби.

"Просто чекати, поки буря мине, і тим часом ховатися, недостатньо", – наголосив він.

Він зазначив, що праворадикальні екстремісти заманюють людей "обіцянками авторитарного керівництва" та ідеєю, що Німеччина повинна "знову стати великою".

Не називаючи прямо ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини", президент зажадав, щоб не було політичної співпраці з екстремістами, "ні в уряді, ні в парламентах".

"9 листопада символізує світло і тінь, найглибші безодні і найщасливіші години нашої історії. Ми маємо боротися з антисемітизмом, незалежно від того, звідки він походить", – додав Штайнмаєр.

Нещодавнє опитування свідчить, що більшість громадян Німеччини стурбовані посиленням правого екстремізму, однак дослідники попереджають про "ефект звикання" до таких поглядів.

Також одне з останніх опитувань у Німеччині щодо політичних симпатій виборців свідчить, що підтримка керівного правоконсервативного блоку ХДС/ХСС та ультраправої "Альтернативи для Німеччини" майже однакова, з мінімальним лідерством правоконсерваторів.