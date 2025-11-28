Президент Германии впервые посетит Гернику, уничтоженную нацистской бомбардировкой

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер в пятницу, 28 ноября, станет первым главой немецкого государства, который посетит баскский город Герника, разрушенный нацистским воздушным налетом во время гражданской войны в Испании.

В сопровождении короля Испании Фелипе VI и президента автономного сообщества Страны Басков Иманолы Прадалесы немецкий президент возложит венок на кладбище, где находится мавзолей, построенный в 1973 году для сотен жертв бомбардировок.

Выступая на торжественном ужине, организованном королем и его женой, королевой Летицией, в Мадриде в среду, 26 ноября, Штайнмайер сказал, что немцы несут "тяжелое бремя вины в Гернике", и назвал бомбардировку "предупреждением, чтобы отстаивать мир, свободу и защиту прав человека".

"Для меня очень важно, чтобы мы – и я намеренно обращаюсь с этим предложением к своим соотечественникам в Германии – не забывали о том, что произошло тогда. Это преступление было совершено немцами", – сказал Штайнмайер.

26 апреля 1937 года легион Гитлера "Кондор" бомбардировал исторический город Герника в поддержку войск Франсиско Франко, что, по словам главы Люфтваффе Германа Геринга, который позже свидетельствовал на Нюрнбергском процессе, было "возможностью испытать мои молодые воздушные силы".

Историки обвиняют правительства Германии после Второй мировой войны, а также представителей вооруженных сил в том, что они преуменьшают значение этого нападения, и только в 1997 году тогдашний президент Германии Роман Герцог официально извинился перед баскским народом.

В октябре 2024 года Штайнмайер попросил прощения у греков во время визита в село, которое было разрушено нацистскими войсками во время оккупации страны во Второй мировой войне.

В ноябре 2025 года он призвал защищать демократию в стране, которой сейчас угрожают прежде всего "правые экстремистские силы, атакующие демократию и набирающие поддержку среди населения".